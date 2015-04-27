Запад прекратит оказывать помощь, если Украина не будет бороться с коррупцией - дипломат США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на международной конференции "Поиск и управление арестованными и конфискованными активами в Украине и мире" заявил юридический советник Посольства США в Украине Джефри Коул.

По словам Коула, государственные активы в Украине продолжают разворовывать и нынешние чиновники, поэтому борьба с коррупцией является основной задачей Украины, иначе Украина не получит помощи от Запада.

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"Сейчас активы продолжают разворовываться у граждан Украины. Нужно остановить коррупцию. Если Украине удастся это сделать, то она будет продолжать получать помощь от европейских доноров, если нет, то помощь прекратится", - сказал Коул.

Кроме того, он добавил, что Соединенные Штаты готовы оказывать Украине техническую помощь и советы специалистов в вопросе возврата украденных активов, как только группа по вопросам конфискации украденных активов будет сформирована.

Его поддержал еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по вопросам расширения Йоханнес Хан. Он отметил, что Украине нужно улучшать систему возврата украденных активов, и если это будет сделано, то это отпугнет потенциальных коррупционеров от хищения государственного имущества.