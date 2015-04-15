ЕС готов предоставить Украине специалистов для подготовки судей и юристов

Об этом в Брюсселе на конференции, посвященной Украине, заявил европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

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"Мы готовы определить специалистов ЕС, которые будут давать советы по выполнению нового законодательства (в судебной сфере) и обучать новое поколение судей и юристов", - сказал он.

Йоханнес Хан отметил необходимость борьбы с коррупцией. "Если Украина хочет послать друзьям четкий сигнал, она должна избавиться от коррупции. Коррупция должна быть наказана, но еще более важно, чтобы ее можно было предотвратить в новой профессиональной культуре открытости и прозрачности, которая должна быть создана", - отметил еврокомиссар.

Йоханнес Хан выразил убеждение, что если будет стабилизирована страна, будет стабилизирован регион. "Лучшее будущее для Украины может быть достигнуто только через решительные и безотлагательные изменения. Украина должна сама найти путь и мужество для реформ. ЕС будет ключевым игроком, поддерживая необходимые реформы", - заверил Йоханнес Хан.

При этом еврокомиссар задался вопросом: "Почему Украина не такая, как Польша?" "Нам известно, что в 1991 году Украина и Польша имели одинаковые ВВП. Сейчас ВВП Польши в 3 раза выше, чем Украины. Необходимо встретить болезненные изменения. Это требует мужества и лидерства", - убежден он.