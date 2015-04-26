Яценюк: Нам нужно оборонительное оружие для защиты не только своих границ, но и целостности Европы

Премьер в очередной раз подчеркнул, что украинские военные сегодня защищают не только границы государства, но и целостность всей Европы.

"Мы не просим у Вас наступательного оружия. Дайте нам оружие для обороны государства. Мы защищаем ваши границы. Мир и спокойствие в ЕС. Потому что те, кто на Западе ЕС, они думают, что российские танки туда не доедут - дай Бог. Мы также полтора года назад думали, что Россия никогда не позволит себе аннексию Крыма и военное вторжение на Донецк и Луганск", - сказал Яценюк.

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По мнению Яценюка, единственно правильный выход из спровоцированного Россией сложного геополитического конфликта - чтобы мир был объединен в помощи Украине так, как Украина сегодня помогает Европе и ЕС.

«Сейчас проблема лежит в той плоскости, что мы хотим мира, но мы вынуждены бороться за этот мир. И поэтому наш призыв к европейским партнерам и нашим западным друзьям - дайте нам возможность защитить нашу территорию, дайте нам возможность защитить нашу страну. Мы воюем с ядерной державой», - подчеркнул он.