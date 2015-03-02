В США решение предоставить Украине оборонительное вооружение готово на 99% - Саакашвили

Об этом в эфире 5 канала заявил внештатный советник президента Украины, президент Грузии в 2004-2013 годах Михаил Саакашвили.

«Главное, чего мы добиваемся в США - чтобы Украина получила оборонительное оружие. Практически все на нашей стороне, общественное мнение на нашей стороне. Получение Украиной оборонительного оружия будет мощнейшим сигналом, для того, чтобы спасти тысячи и тысячи человеческих жизней. Остановить дальнейшую российскую агрессию, мы все знаем, что Путин попытается сейчас не только Мариуполь, но и весь южный фланг захватить, потом он попытается свалить правительство в Киеве. Украинскому государству нужно обороняться и защищать свою безопасность», – заявил советник президента.

Читайте такжеВеликобритания проведет военную подготовку украинских солдат: символичный шаг, который может вызвать гнев России - The GuardianПри этом он сказал, что не знает, когда будет "последний, самый важный процент".

«Америка демократическая страна, поэтому было очень важно, что публично звучало в Конгрессе и Сенате, и будет звучать на следующей неделе громкое требование дать Украине оружие. Это звучит сейчас по всем средствам массовой информации США. Когда Президент Порошенко сказал об этом в Конгрессе в своём триумфальном выступлении в сентябре прошлого года, для многих это стало неожиданностью и много кто об этом слушать даже не хотел . Сейчас, практически, это решение на 99 процентов подготовлено. Когда будет последний, самый значительный процент я не знаю, надеюсь – в течении ближайшего времени, потому что времени у Украины очень мало», – рассказал Саакашвили.