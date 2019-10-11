Ассоциация адвокатов призывает Зеленского исключить одного из членов рабочей группы по судебному законодательству
Национальная ассоциация адвокатов Украины призвала Президента Владимира Зеленского исключить Николая Онищука из состава Рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия из-за заявления относительно реформы адвокатуры.
Соответствующее обращение НААУ направила в Офис Главы государства.
В документе говорится, что 9 октября 2019 года в эфире телеканала «Право-ТВ» Николай Онищук анонсировал планы возглавляемой им Рабочей группы разработать новую редакцию закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и представление Президентом Украины соответствующего законопроекта в Верховную Раду. При этом, Николаем Онищуком было сделано дискредитирующие заявления о деятельности адвокатуры в Украине и даны предвзятые оценки позиции НААУ.
«Считаем, что своими публичными комментариями господин Онищук показал неуважение к самоуправляющемуся институту адвокатуры Украины, непонимание ключевых принципов его деятельности и игнорирование международных стандартов, которые предусматривают привлечение адвокатуры к процессу разработки изменений в профильное законодательство. Своими предвзятыми оценками председатель Рабочей группы уже нанес репутационный вред институту адвокатуры и дискредитировал консультативно-совещательный орган, в состав которого включен», - подчеркнуто в обращении.
Адвокатское сообщество подчеркнуло, что Председатель Рабочей группы в составе Комиссии по правовой реформе фактически прямо засвидетельствовал намерения лоббировать законопроект №9055, который был подан пятым Президентом Украины Петром Порошенко, и вследствие активного сопротивления адвокатского сообщества не был принят в Верховной Раде.
«Такая публичная позиция господина Онищука удостоверяет его непрофессиональные, предвзятые подходы и лоббистские намерения. Очевидно, что такая позиция сформирована опытом работы господина Онищука в составе Конституционной комиссии при Президенте Украины и участием в деятельности Совета по вопросам судебной реформы, которая под координацией заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова в полутайный способ разработала и одобрила скандальный законопроект №9055. Все это делает невозможным его дальнейшее участие в разработке реформы адвокатуры, которая бы соответствовала принципам приоритетности прав и свобод человека и гражданина и учитывала международные обязательства Украины и демократические стандарты организации самоуправляющегося института адвокатуры», - говорится в обращении.
НААУ напомнила, что предыдущая попытка реформы адвокатуры в 2016-2018 годах путем принятия законопроекта №9055 вызвала публичную критику адвокатского сообщества и была негативно оценена не только адвокатурой, но и наиболее авторитетными правозащитными организациями как такая, что ограничит возможности защиты конституционных прав граждан. Любые инициативы по реанимации этого законопроекта будут иметь негативные последствия и не могут быть приемлемыми в контексте усилий новой власти по усовершенствованию системы правосудия в Украине.
Учитывая намерения Президента Украины провести реальную судебную реформу, о чем он заявил на пресс-марафоне 10 октября 2019 года, адвокатское сообщество надеется, что их обращение получит соответствующую реакцию и справедливое решение.