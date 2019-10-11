Ассоциация адвокатов призывает Зеленского исключить одного из членов рабочей группы по судебному законодательству

Николаем Онищуком было сделано дискредитирующие заявления о деятельности адвокатуры в Украине и даны предвзятые оценки позиции НААУ.

Национальная ассоциация адвокатов Украины призвала Президента Владимира Зеленского исключить Николая Онищука из состава Рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия из-за заявления относительно реформы адвокатуры.

Соответствующее обращение НААУ направила в Офис Главы государства.

В документе говорится, что 9 октября 2019 года в эфире телеканала «Право-ТВ» Николай Онищук анонсировал планы возглавляемой им Рабочей группы разработать новую редакцию закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и представление Президентом Украины соответствующего законопроекта в Верховную Раду. При этом, Николаем Онищуком было сделано дискредитирующие заявления о деятельности адвокатуры в Украине и даны предвзятые оценки позиции НААУ.

«Считаем, что своими публичными комментариями господин Онищук показал неуважение к самоуправляющемуся институту адвокатуры Украины, непонимание ключевых принципов его деятельности и игнорирование международных стандартов, которые предусматривают привлечение адвокатуры к процессу разработки изменений в профильное законодательство. Своими предвзятыми оценками председатель Рабочей группы уже нанес репутационный вред институту адвокатуры и дискредитировал консультативно-совещательный орган, в состав которого включен», - подчеркнуто в обращении.

Адвокатское сообщество подчеркнуло, что Председатель Рабочей группы в составе Комиссии по правовой реформе фактически прямо засвидетельствовал намерения лоббировать законопроект №9055, который был подан пятым Президентом Украины Петром Порошенко, и вследствие активного сопротивления адвокатского сообщества не был принят в Верховной Раде.

«Такая публичная позиция господина Онищука удостоверяет его непрофессиональные, предвзятые подходы и лоббистские намерения. Очевидно, что такая позиция сформирована опытом работы господина Онищука в составе Конституционной комиссии при Президенте Украины и участием в деятельности Совета по вопросам судебной реформы, которая под координацией заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова в полутайный способ разработала и одобрила скандальный законопроект №9055. Все это делает невозможным его дальнейшее участие в разработке реформы адвокатуры, которая бы соответствовала принципам приоритетности прав и свобод человека и гражданина и учитывала международные обязательства Украины и демократические стандарты организации самоуправляющегося института адвокатуры», - говорится в обращении.

НААУ напомнила, что предыдущая попытка реформы адвокатуры в 2016-2018 годах путем принятия законопроекта №9055 вызвала публичную критику адвокатского сообщества и была негативно оценена не только адвокатурой, но и наиболее авторитетными правозащитными организациями как такая, что ограничит возможности защиты конституционных прав граждан. Любые инициативы по реанимации этого законопроекта будут иметь негативные последствия и не могут быть приемлемыми в контексте усилий новой власти по усовершенствованию системы правосудия в Украине.

Учитывая намерения Президента Украины провести реальную судебную реформу, о чем он заявил на пресс-марафоне 10 октября 2019 года, адвокатское сообщество надеется, что их обращение получит соответствующую реакцию и справедливое решение.