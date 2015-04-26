Туск советует "не строить иллюзий" относительно военного участия ЕС на Донбассе

Об этом сообщает Европейская правда по информации TVP Info.

"Евросоюз не примет решение, потому что это не в его компетенции, о другой форме помощи, например, военной. В Европе не слишком много энтузиастов такого решения - прямой военной поддержки для Украины. Не будем строить себе иллюзий", - сказал Туск.

Читайте такжеТуск пообещал России "дальнейшие меры" в случае ухудшения ситуации на востоке Украины

Он подчеркнул, что на сегодня единственным и безальтернативным вариантом разрешения конфликта на Донбассе является дипломатия.

Туск отметил, что эти дипломатические усилия могут казаться неэффективными, но они остановили самую горячую фазу конфликта.

"Конечно, эта эффективность недостаточна, особенно с точки зрения Украины. Санкции не принесли немедленного и окончательного результата, но с другой стороны, они остановили горячую фазу конфликта и массовых боев в Украине, это, вероятно, влияние единой позиции европейцев", - добавил он.