Туск советует "не строить иллюзий" относительно военного участия ЕС на Донбассе
Президент Европейского совета Дональд Туск исключил возможность военного вмешательства ЕС в конфликт на востоке Украины.
Об этом сообщает Европейская правда по информации TVP Info.
"Евросоюз не примет решение, потому что это не в его компетенции, о другой форме помощи, например, военной. В Европе не слишком много энтузиастов такого решения - прямой военной поддержки для Украины. Не будем строить себе иллюзий", - сказал Туск.
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Он подчеркнул, что на сегодня единственным и безальтернативным вариантом разрешения конфликта на Донбассе является дипломатия.
Туск отметил, что эти дипломатические усилия могут казаться неэффективными, но они остановили самую горячую фазу конфликта.
"Конечно, эта эффективность недостаточна, особенно с точки зрения Украины. Санкции не принесли немедленного и окончательного результата, но с другой стороны, они остановили горячую фазу конфликта и массовых боев в Украине, это, вероятно, влияние единой позиции европейцев", - добавил он.