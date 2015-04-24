Порошенко и Туск обсудили вопросы подготовки к саммиту Украина-ЕС

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, президент Украины и Президент Европейского Совета обсудили последние детали подготовки к саммиту Украина-ЕС, который состоится в Киеве в понедельник, 27 апреля.

Туск заявил о готовности и в дальнейшем прилагать усилия для консолидации позиции Европейского Союза в солидарности с Украиной.

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Порошенко выразил надежду, что со стороны Европейского Союза в ходе саммита поступят сильные сигналы в поддержку Украины и ее европейской интеграции.

Президент Украины также отметил важность углубления отношений между Украиной и ЕС в сфере безопасности и обороны. Собеседники договорились продолжить координацию на международной арене относительно возможности размещения миссии под эгидой ЕС для содействия мирному урегулированию ситуации на Донбассе.