У убитого Калашникова милиция обнаружила конверты с тысячами долларов и дорогие машины (видео)

Во время обыска квартиры убитого экс-депутата от Партии регионов Олега Калашникова правоохранители нашли деньги, элитные ружья, а в гаражах — дорогие машины.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Ольга Василевская. У Калашникова дома нашли множество конвертов с деньгами по 1-2 тысячи долларов. Причем он прятал их где попало - между книгами, на шкафах и в других местах.

Читайте такжеТурчинов рассказал, кому выгодны убийства Бузины и Калашникова Кроме того, дома у него было около 20 разных элитных охотничьих ружей, например марки Benelli. В гаражах у экс-депутата нашли Mercedes-Benz G55, Aston Martin и Rolls-Royce 2013 года выпуска.