Милиция проводит обыск в квартире убитого экс-депутата Калашникова

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в г. Киев.

"Сегодня сотрудниками следственного управления ГУМВД Украины в городе Киеве проводится обыск в квартире, где проживал убитый 15 апреля этого года депутат V созыва Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следственные действия проводятся на основании постановления районного суда.

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Как сообщал УНИАН, 15 апреля в 19.20 в Киеве по месту жительства было обнаружено тело гражданина Калашникова Олега Ивановича, бывшего народного депутата от Партии регионов.

По данным правоохранителей, причиной его смерти стало огнестрельное ранение.

Среди основных версий убийства бывшего нардепа рассматриваются: политическая деятельность погибшего, его бизнес-интересы, личные отношения, а также убийство с целью ограбления.