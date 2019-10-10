Майдан и Иловайск: Зеленский рассказал об уголовных делах, в которых хочет поставить точку

По словам президента, это дела об убийствах журналистов и общественных деятелей, дела Майдана, а также расследование трагедии в Иловайске.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об уголовных делах, в которых хочет поставить точку в первую очередь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-марафона.

"Дела с нашими журналистами, общественными деятелями - это действительно большой вызов, и поставить точку - это еще больший вызов. Я хочу это сделать. Я думаю, что по большинству дел мы найдем убийц и закончим эти дела", - отметил он.

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По словам Зеленского, одними из самых сложных и очень громкими являются дела Майдана. "Как в этом деле поставить точку, у меня нет сейчас ответа, потому что все, что я получал от предыдущих представителей Генпрокуратуры, и те документы, которые от них остались, там не было и нет прозрачного ответа", - подчеркнул президент.

Он отметил, что общался с прокурором, который занимается делами Майдана, - тот рассказал ему о большом количестве открытых производств и арестованных лиц. "А кто же были заказчики... Расскажите эту историю, это же страшная история, столько людей погибло. На это ответа я не получил, потому что мне сказали, что это будет длиться годами, и нужно привлекать сотни-тысячи специалистов. Я бы очень хотел поставить точку в этом деле", - добавил глава государства.

"Еще есть такое дело, очень сложное - Иловайск, но это мы уже обсуждали с прокуратурой и будем заниматься этим делом. Думаю, там у нас будут результаты тоже", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, Главная военная прокуратура получила разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе Президента Украины документов, которые касаются обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска.