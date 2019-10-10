Прокуратуре разрешили изымать из Офиса президента документы по Иловайской трагедии

Расследованием занимается Главная военная прокуратура.

Главная военная прокуратура получила разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе Президента Украины документов, которые касаются обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска.

Читайте такжеДело МН17: Нидерланды сожалеют о выдаче Цемаха России, но понимают дилемму Банковой

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту ведения Российской Федерации агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия.

В указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события.

«В ходе досудебного расследования в уголовном производстве будет обеспечено всестороннее и беспристрастное исследование всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 года боевой операции в районе города Иловайск», – говорится в сообщении.