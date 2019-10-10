Прокуратуре разрешили изымать из Офиса президента документы по Иловайской трагедии
Главная военная прокуратура получила разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе Президента Украины документов, которые касаются обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска.
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Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту ведения Российской Федерации агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия.
В указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события.
«В ходе досудебного расследования в уголовном производстве будет обеспечено всестороннее и беспристрастное исследование всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 года боевой операции в районе города Иловайск», – говорится в сообщении.