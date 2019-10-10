В новом законе об особом статусе не будет идти речь об автономии Донбасса - Зеленский

Президент еще раз подчеркнул, что в новом законе не будет перейдена ни одна "красная линия".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новом законе об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не будет идти речь об их автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-марафона.

"Мы не можем в этом законе говорить об автономии", - подчеркнул президент.

Он отметил, что есть много компромиссов в гуманитарных вопросах, которые будут вынесены на публичное обсуждение, в частности о региональном статусе русского языка.

Зеленский еще раз подчеркнул, что в новом законе не будет перейдена ни одна "красная линия". "Я думаю, что будут еще какие-то вопросы, связанные с отношениями между временно оккупированными территориями и РФ. Я уверен, что с той стороны мы будем слышать это... Давайте услышим, а потом будем принимать решение. Мы не подписываем закон об особом статусе, которого нет в "нормандском формате", и это должны понимать все", - подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, 1 октября президент заявил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера", - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действующий закон об особом порядке самоуправления Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

Президент подчеркнул, новый закон Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет перейдена ни одна "красная линия".

Сегодня, 10 октября, во время пресс-марафона Зеленский еще раз подчеркнул, что новый закон об особом статусе вынесут на рассмотрение ВР только после публичного обсуждения.