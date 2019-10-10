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Экс-узников Кремля можно привлечь к переговорам об освобождении из РФ других украинцев – Зеленский

18:15, 10 октября 2019
Политика
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Зеленский допустил возможность привлечения экс-политзаключенных к переговорному процессу / фото www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что освобожденных политзаключенных можно включить в состав гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

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Об этом он сказал во время пресс-марафона, отвечая на вопрос освобожденного украинского политзаключенного Владимира Балуха, который озвучила одна из журналисток, о том, можно ли включить политзаключенных в переговорный процесс с Россией об освобождении украинцев.

"Если мы говорим о "Минске", то там есть политическая, политики безопасности, экономическая и гуманитарная подгруппы... Я думаю, если мы говорим о вопросах освобождения политзаключенных, которые обсуждает гуманитарная подгруппа, то пожалуйста. Если именно в эту подгруппу и именно по этому вопросу, то да", - отметил президент.

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Теги: #политзаключенные