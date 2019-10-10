Зеленский заявил, что рассматривает кандидатуру Ткаченко на должность председателя КГГА

Вместе с тем президент Владимир Зеленский отметил, что есть еще две кандидатуры на должность руководителя столичной горадминистрации, с которыми он еще не встречался.

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассматривает кандидатуру народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко на должность председателя Киевской горгосадминистрации.

Об этом он сказал во время пресс-марафона.

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"Рассматривается эта кандидатура (Ткаченко - УНИАН). Кроме него, я никого не видел, но есть еще два человека, с одним я еще не встречался, а с другим я, честно говоря, не готов (встретиться - УНИАН), потому что в прошлом у него есть не очень добропорядочные действия, поэтому я не рассматриваю этого человека", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Ткаченко заявил, что в партии «Слуга народа» будут инициировать досрочные выборы мэра столицы и депутатов Киевсовета.

19 сентября, после того как депутаты Киевсовета в очередной раз не смогли собраться на сессию, Киевский городской голова Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с инициативой распустить Киевсовет VIII созыва и назначить досрочные местные выборы в столице.

3 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о городе Киеве - столице Украины (№2143-3), инициированный группой депутатов от «Слуги народа».

В тот же день Ткаченко отказался комментировать слухи о возможности возглавить КГГА.