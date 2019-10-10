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Зеленский заявил, что рассматривает кандидатуру Ткаченко на должность председателя КГГА

15:57, 10 октября 2019
Политика
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Кандидатура Ткаченко рассматривается на должность главы КГГА / фото УНИАН

 Президент Владимир Зеленский заявил, что рассматривает кандидатуру народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко на должность председателя Киевской горгосадминистрации.

Об этом он сказал во время пресс-марафона.

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"Рассматривается эта кандидатура (Ткаченко - УНИАН). Кроме него, я никого не видел, но есть еще два человека, с одним я еще не встречался, а с другим я, честно говоря, не готов (встретиться - УНИАН), потому что в прошлом у него есть не очень добропорядочные действия, поэтому я не рассматриваю этого человека", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Ткаченко заявил, что в партии «Слуга народа» будут инициировать досрочные выборы мэра столицы и депутатов Киевсовета.

19 сентября, после того как депутаты Киевсовета в очередной раз не смогли собраться на сессию, Киевский городской голова Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с инициативой распустить Киевсовет VIII созыва и назначить досрочные местные выборы в столице.

3 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о городе Киеве - столице Украины (№2143-3), инициированный группой депутатов от «Слуги народа».

В тот же день Ткаченко отказался комментировать слухи о возможности возглавить КГГА.

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Теги: #КГГА#Ткаченко#Владимир Зеленскийпогода в Киеве