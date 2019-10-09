Зеленский изменил правила назначения дипломатов

Согласно внесенным в закон 2008 года изменениям, с президентом Украины предварительно согласовываться кандидатуры лишь на три должности.

Президент Украины Владимир Зеленский сократил перечень должностей в сфере внешнеполитической деятельности, претенденты на которые предварительно согласовываются с главой государства.

Об этом говорится в обнародованном указе президента Украины №740/2019 от 9 октября «О внесении изменений в указ президента Украины от 4 июня 2008 года № 513».

Согласно документу, перечень должностей, кандидатуры на которые должны быть предварительно согласованы с президентом Украины сокращен до 3 позиций.

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«Установить, что кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел Украины и генерального консула Украины предварительно согласовываются с президентом Украины», - говорится в указе.

Таким образом, из перечня исключены должности: руководителя структурного подразделения Министерства иностранных дел Украины, советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации, ректора, первого проректора, проректора Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о согласовании с президентом Владимиром Зеленским 20 кандидатур на должности послов Украины.