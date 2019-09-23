Пристайко согласовал с Зеленским кандидатуры 20 новых послов Украины

Глава МИД подчеркнул, что нет задержки в вопросе назначения послов Украины.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о согласовании с президентом Владимиром Зеленским 20 кандидатур на должности послов Украины.

Об этом Пристайко сказал в интервью "Громадському".

"Что касается послов, действительно, есть определенный дефицит назначенных послов. Это нормальный процесс: при смене главы государства меняется дипломатический корпус. Процесс этот длительный хотя бы потому, что страна требует значительного времени на соглашение о назначении конкретного человека в конкретную страну. Процесс с нашей стороны в большой части завершен. Президенту Зеленскому доведено предложение министра относительно около 20 новых руководителей иностранных миссий, они согласованы с ним", - сказал Пристайко.

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Также глава МИД добавил, что информация о кандидатурах направляется в другие страны для получения их согласия для окончательного назначения украинских послов.

"Мы отправляем сейчас странам, чтобы они определились. Если они их устраивают, начинается процесс оформления. Надо дать человеку возможность собрать вещи, детей и жену и уехать выполнять свою миссию. Никакой задержки специальной, отдельной, нет. Есть нормальный процесс ротации корпуса", - сказал Пристайко.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти иностранных государств.