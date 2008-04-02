Солженицын осудил украинскую власть за «спекуляции вокруг голода 30-ых годов»

Российский писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын осудил украинскую трактовку "голода 30-ых годов".

Писатель считает, что спекуляции вокруг «Голодомора» направлены на то, чтобы поссорить родные народы России и Украины, передает Эхо Москвы.

Александр Солженицын рассуждает об исторической лжи. Вспоминая ложь большевиков, искажения истории на протяжении всего советского периода, писатель приходит к выводу, что нынешняя украинская власть не далеко ушла от коммунистического Агитпропа. Она, по мнению Солженицына, превратно трактует страшный голод 30-ых годов, называя его геноцидом украинского народа. Цитата по газете Известия: «…провокаторский вскрик о "геноциде" стал зарождаться десятилетиями спустя - сперва потаенно, в затхлых шовинистических умах, злобно настроенных против "москалей", - а вот теперь взнесся и в государственные круги нынешней Украины…». Далее в своей статье Солженицын приходит к выводу, что разговоры о «Геноциде» украинского народа ведутся специально для запада, который – убежден писатель – никогда не разбирался в тонкостях российской истории.

Кстати, сегодня Госдума рассматривает проект заявления в память жертв голода 30-х годов на территории СССР. В документе подчеркивается, что нет «никаких исторических свидетельств, что голод организовывался по этническому признаку».