У Путина ответили на заявление Лукашенко, назвавшего войну на Донбассе конфликтом РФ и Украины

В Кремле такого заявления Лукашенко не видели, однако не согласны с этой формулировкой.

В Кремле заявили, что не согласны с позицией президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, который назвал войну на Донбассе конфликтом России и Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле такого заявления Лукашенко не видели, однако не согласны с такой формулировкой.

«Здесь можно только не согласиться с этим тезисом, потому что конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом и Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта», - сказал Песков.

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На вопрос УНИАН, почему даже ближайшие союзники РФ придерживаются другого мнения и как найти одинаковый подход в данном вопросе, он сказал: «Здесь нужно не подход искать».

«Неважно, кто кем кого считает, здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. А главное, важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой – проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему» , - подчеркнул он.

Как сообщило белорусское агентство БЕЛТА, сегодня Лукашенко призвал не лицемерить и говорить о том, что происходящее на Донбассе является конфликтом России и Украины. "И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины", - сказал он, выступая на международном форуме "Минский диалог".