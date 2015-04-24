Финляндия ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Финляндии.

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"Цель соглашений - постепенно интегрировать страны во внутренний рынок ЕС путем создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) между Союзом и странами ассоциации. Соглашения поддерживают стабильность и демократию в странах и создания основы для дальнейшего углубления экономических отношений. Соглашения также направлены на содействие конкретным секторам сотрудничества в различных отраслях государственного управления и развития надежности и эффективности государственных секторов стран", - сказано в сообщении.