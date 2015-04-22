Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС будет ратифицировано Францией в течении этого месяца - Олланд

16:42, 22 апреля 2015
Политика
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Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Франция ратифицирует соглашение об ассоциации с ЕС в течение этого месяца.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Париже.

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Также сообщалось, что 16 сентября 2014 года Верховная Рада синхронно с Европейским парламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ полностью начнет действовать после его ратификации всеми 28 странами-членами Евросоюза.

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