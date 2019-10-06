На столичном Майдане Незалежности провели вече против "формулы Штайнмайера" (фото, видео)

В центре столицы собрались несколько тысяч человек с флагами Украины, УПА и крымских татар.

На Майдане Незалежности в Киеве проходит вече против формулы «Штайнмайера» под лозунгом «Нет капитуляции».

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Как передает корреспондент УНИАН, в центре столицы собрались несколько тысяч человек с флагами Украины, УПА и крымских татар.

Они призывают власти не реализовывать так называемую «формулу Штайнмайера», согласно которой, в соответствии с Минскими соглашениями, вводится особый статус Донбасса и проводятся выборы под наблюдением ОБСЕ.

На сцене выступают музыканты на фоне надписи: «Движение сопротивления капитуляции».

Участники акции на Майдане держат в руках плакаты с надписями: «Слуга выходи! Народ пришел», «Лучше беги-те», «Сюда иди, разбойник», «Нет капитуляции». Они сомневаются в том, что выборы на оккупированных территориях пройдут по украинскому законодательству.

«Задача России - разрушить нашу государственность. Агенты Москвы будут продолжать свою деятельность. Десятки экспертов, активистов написали президенту петицию, в которой выступили против особого статуса для оккупированных территорий. Мирный план не может предусматривать отказ Украины от ЕС», - заявил один из организаторов акции.

Также в митинге принимают участие представители «Национальных дружин», «Национального корпуса», ВО «Свобода».

На своих страницах в Facebook общественные организации «Дело громад» и «Движение сопротивления капитуляции» анонсировали проведение вече по всем областным центрам Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую «формулу Штайнмайера».

По словам президента, эта «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

В то же время согласование текста «формулы Штайнмайера» вызвало общественный резонанс, вечером 1 октября Офис президента пикетировали националисты.

3 октября президент заявил, что «формула Штайнмайера» дает ответ на вопрос, когда должен вступить в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», и отметил, что она не предполагает признания Украиной аннексии Крыма и проведения местных выборов на Донбассе под дулами пулеметов.

Он заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска, и заявил, что вопрос вывода российских военных с оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у протестующих есть свое объяснение «формулы Штайнмайера», которое отличается от реального.