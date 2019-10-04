В Кремле рассказали о "формуле Штайнмайера" и подготовке к саммиту "нормандской четверки"

Песков отметил, что "особый статус" по "формуле Штайнмайера" предполагается для так называемых "Л/ДНР".

В Кремле заявляют, что "особый статус" по "формуле Штайнмайера" предполагается непосредственно для так называемых "ДНР" и "ЛНР", подготовка к саммиту лидеров стран "нормандского формата" продолжается.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Сейчас ведется подготовка, ведется работа по линии помощников президента, по линии соответствующих ведомств. Забегать вперед не буду - сроков пока нет, их предстоит согласовать. Речь идет о четырёх главах государств, которые, естественно, имеют весьма насыщенный график. Как только эти графики будут совмещены и образуются даты, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, с какими предложениями президент России Владимир Путин приедет на встречу глав государств "нормандской четверки" и когда она может произойти.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина "сейчас подтвердила" ранее данное согласие экс-президента Украины Петра Порошенко на "формулу Штайнмайера".

"С "формулой Штайнмайера" Украина согласилась несколько лет назад. Это сделал президент Порошенко. Сейчас это согласие было подтверждено, и так позитивно это подтверждение воспринимается", - сказал Песков.

На вопрос, кому по этой формуле будет предоставлен "особый статус", Песков ответил: "Безусловно, там речь идет об урегулировании с "ЛНР" и "ДНР". Конечно, речь идет об этих двух "республиках".