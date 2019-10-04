"Луценко доверять нельзя": Волкер дал показания Конгрессу США - CNN

Волкер обеспокоен тем, что бывшего генпрокурора Юрия Луценко используют в качестве источника информации.

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время показаний в Конгрессе по делу о давлении президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского заявил, что просил украинское руководство не вмешиваться во внутреннюю политику США.

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Об этом сообщает CNN.

Бывший спецпредставитель США по Украине дал показания трем комитетам, которые расследуют обвинения госслужащего, слушавшего разговор Трампа и Зеленского.

По его свидетельствам, у правительства Украины возникало много вопросов к нему относительно задержки военной помощи, но он не мог объяснить причины происходящего.

Также экс-представитель США сообщил следователям Конгресса, что выражает обеспокоенность в связи с использованием бывшего генпрокурора Юрия Луценко в качестве источника информации. По его словам, Луценко не заслуживает доверия.

Как сообщал УНИАН, телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля.

Между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.