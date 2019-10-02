Скандальный нардеп Шуфрич явился в Раду с заклеенным ртом (фото)

Такой непривычный вид народного избранника вызвал немало шуток в сети.

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич явился в Верховную Раду с заклеенным черной лентой ртом.

Таким образом депутат, очевидно, выразил протест против решения Нацсовета об отказе в продлении лицензий пяти региональным компаниям, которые ретранслировал канал Виктора Медведчука "112 Украина".

Фото с Шуфричем на своей странице в Facebook выложил фотограф Ян Доброносов. "У каждого своя акция протеста", - подписал он снимок и добавил геотег - Верховная Рада.

"Шуфрич с элементами садо-мазо", "50 оттенков Шуфрича", "Ему идет", "Когда забыл стоп-слово", "Это что за БДСМ?", - пишут в комментариях к фотографии.

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября на заседании Нацсовета было принято решение об отказе в продлении действия лицензий на цифровое вещание пяти региональным компаниям: ООО «Новый формат ТВ», ООО «Ариадна ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «ТВ Выбор» и ООО «Лидер ТВ», которые ретранслировали "112 Украина". Члены Нацсовета приняли решение единогласно.

Руководство телеканала «112 Украина» назвало решение Нацсовета незаконным и заявило, что «телеканал "112 Украина", сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу», канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.