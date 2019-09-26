Нацсовет объяснил свое решение по телеканалу "112 Украина"

На заседании Нацсовета по телерадиовещанию было принято решение об отказе в продлении действия лицензий на цифровое вещание пяти региональным компаниям, которые ретранслировали телеканал "112 Украина".

В Национальном совете по вопросам телерадиовещания объяснили свое решение об отказе в продлении действия лицензий на вещание региональным компаниям для ретрансляции телеканала "112 Украина".

Как заявил в комментарии УНИАН член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Олег Черныш, региональные компании не имели права ретранслировать «112 Украина».

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Он отметил, что юридическое лицо ООО ТРК "112-ТВ" имеет лицензию на спутниковое вещание телеканала "112 Украина", который благодаря этому транслируется в кабельных сетях по всей Украине, но решение Нацсовета не касается спутникового вещания.

В то же время решение Нацсовета касается пяти региональных компаний: ООО «Новый формат ТВ», ООО «Ариадна ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «ТВ Выбор» и ООО «Лидер ТВ», которые ретранслировали "112 Украина".

"В свое время в 2011 году они получили лицензии на местное и региональное вещание. Они должны были освещать события своего города или региона, и должны вещать в соответствии с заявленной программной концепции, которая предусматривала и культурологические программы, и трансляцию художественных фильмов", - сказал Черныш.

Он добавил, что позже эти пять компаний были приобретены лицами, имевшими отношение к телеканалу "112 Украина".

"И, не согласовывая свои действия с Национальным советом, изменив программную концепцию, а мы по большому счету ее не могли изменить, они запустили там спутниковую версию канала "112". То есть, конкурс был на местное вещание, а фактически осуществлялось общенациональное этими пятью компаниями", - добавил Черныш.

По его словам, эти компании из-за измененной программной концепции получили от Нацсовета по восемь предупреждений.

"Национальный совет просил их вернуться к заявленной программной концепции. Они не реагировали на предупреждения Национального совета, с целью отстаивания своих прав обращались в суды, и все суды признали, что Национальный совет не превышал своих полномочий, то есть все санкции Национального совета были наложены в соответствии с законом", - заявил Черныш.

Также он сказал, что эти компании в свое время обратились в Нацсовет с заявлениями о продлении сроков действия лицензий.

"Но этот вопрос не был рассмотрен, и в дальнейшем они заблокировали возможное решение Национального совета через суд, чтобы Нацсовет не принял решение о продлении или непродлении действия лицензий. Недавно, несколько недель назад, было принято решение суда, что Национальный совет может рассматривать этот вопрос, и Нацсовет, учитывая заявление этих пяти компаний, рассмотрела вопрос о продлении срока действия лицензий и отказал им в продлении", - отметил Черныш.

При этом он отметил, что канал "112 Украина" владеет лицензией на спутниковое вещание, однако никогда не имел лицензии на цифровое вещание, а пять компаний не имели права ретранслировать канал.

"Канал "112" имеет лицензию на спутниковое вещание и благодаря этому вещает от кабельных сетей и на OTT-платформах", - добавил член Нацсовета.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 сентября, на заседании Нацсовета было принято решение об отказе в продлении действия лицензий на цифровое вещание пяти региональным компаниям: ООО «Новый формат ТВ», ООО «Ариадна ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «ТВ Выбор» и ООО «Лидер ТВ», которые ретранслировали "112 Украина".

Члены Нацсовета приняли решение единогласно.

Руководство телеканала «112 Украина» назвало решение Нацсовета незаконным и заявило, что «телеканал "112 Украина", сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу», канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.