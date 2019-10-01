На членов украинской делегации в ПАСЕ оказывают давление из-за отказа от участия в осенней сессии - нардеп (видео)

В то же время председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко подчеркнул, что народные депутаты будут отстаивать интересы Украины в ПАСЕ.

На членов украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы оказывают давление из-за официального отказа от участия в осенней сессии ПАСЕ.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко сообщил в видеообращении, размещенном в Facebook.

По его словам, в ПАСЕ рассматривается много важных для Украины решений.

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«Одно из них - это доклад о ситуации с крымскими татарами... В этом докладе нам не нравится абсолютно неуместное сравнение ситуации с правами человека в Крыму и с крымскими татарами в оккупации и после, и особенно констатация, что существовали проблемы и до этого. Это не имеет никакого отношения к ситуации с оккупацией, аннексией. Это способ размывать наше моральное право представлять свое население, в том числе интересы коренного народа - крымских татар - в международных институтах. Мы бы хотели это изменить», - заявил Яременко.

По его словам, второй вопрос, который сейчас рассматривается в Совете Европы, - вопрос признания так называемых «депутатов» от Госдумы РФ, которые были «избраны» во временно оккупированном Крыму.

«Второй важный вопрос, который рассматривается в Совете Европы, и в частности в Венецианской комиссии - это вопрос признания или непризнания этих «депутатов» Госдумы РФ в качестве делегатов в ПАСЕ, «избранных» от Крыма. Мы ожидаем решения где-то в январе по этому вопросу», - добавил Яременко.

«По меньшей мере в двух ситуациях мы бы хотели разобраться. Что такое Совет Европы? Какие у него принципы? Готов ли он отражать интересы не только страны (РФ - УНИАН), которая много платит в бюджет, но и Украины, которая меньше платит в бюджет, но является таким же полноправным членом Совета Европы», - отметил он.

Председатель комитета ВР по вопросам внешней политики подчеркнул, что неучастие украинской делегации в осенней сессии ПАСЕ было единственной возможностью привлечь к себе внимание.

«Поехали бы мы туда, работали там, нас бы похлопали по щеке, но ничего не сделали с нашим вопросом. Теперь нас давят самыми различными способами, достаточно смешными и примитивными, пытаются нас загнать в стадо с тем, чтобы мы не брыкались, как овечки, которых режут, чтобы мы себя вели каким-то таким образом. Но так не получится. Мы будем отстаивать свои интересы», - заявил Яременко.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций.

В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.

Новая делегация Украины, которая была сформирована в парламенте 9-го созыва, официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая проходит с 30 сентября по 4 октября.

В то же время несколько членов украинской делегации приехали на сессию ПАСЕ для неформальной работы и проведения консультаций.