"Моральный упрек капитулянтам": политолог оценил демарш Украины в ПАСЕ
Накануне в Страсбурге открылась осенняя сессия ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы), в которой Украина не будет принимать участие. Такое решение было принято из-за возвращения делегации РФ без выполнения требования резолюций ПАСЕ.
Как передает издание "Сегодня", по мнению политолога Александра Палия, подобный бойкот воспринимается как "моральный упрек капитулянтам", и Украина от такого решения ничего не теряет, поскольку ПАСЕ как площадка – не особенно цена для Украины.
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"Сама по себе организация ПАСЕ создана с целью защиты прав человека и распространения демократических ценностей. Если эта организация сама не может придерживаться своих ценностей, то цена ее невысока. Кроме того, за все санкции отвечает Европейский Союз", – сказал Палий.
Как сообщал УНИАН, делегация Украины официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая буде проходить с 30 сентября по 4 октября 2019 года.
Украинская делегация предлагает председательствующей сейчас в Комитете министров СЕ Франции инициировать консультации с участием президента Эммануэля Макрона для широкого обсуждения путей возобновления доверия к Совету Европы в связи с тем, что делегация РФ была возвращена в сессионный зал Ассамблеи без выполнения каких-либо условий.
Справка УНИАН. В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.
В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.
25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций.
26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.
В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.