Кильчицкая: социальные выплаты киевлянам - не админресурс

Ряд распоряжений столичной власти о предоставлении разного рода помощи и доплат разным категориям киевлян не является использованием административного ресурса перед местными выборами в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня заместитель главы Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ, комментируя по просьбе журналистов заявления отдельных политиков о том, что многочисленные распоряжения о социальных выплатах, подписанные в последнее время Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, являются использованием админресурса в канун выборов мэра столицы и депутатов Киевсовета.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ подчеркнула, что с 2006 года команда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО не прекращала свою избирательную кампанию, и отметила, что первым шагом новой власти было увеличение суммы социальных выплат в бюджете города с 186 млн. грн. до 250 млн. грн.

Она также напомнила, что в 2007 году на социальные выплаты в бюджете города было предусмотрено 700 млн. грн., а на 2008 год запланировано почти 1 млрд. грн.

При этом И.КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что бюджет города на следующий год разрабатывается в конце предыдущего года, и бюджет-2008 сессия Киевсовета приняла в январе 2008 года, еще до назначения внеочередных выборов в Киеве.

«Все выплаты были запланированы еще тогда», - отметила она.

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, каждая такая выплата для контроля должна сопровождаться отдельным распоряжениям за подписью Киевского городского председателя.

«То есть в начале года уже все средства были распланированы: сколько врачам, сколько многодетным семьям, сколько к праздникам. Но каждый месяц перед этими выплатами готовится отдельное распоряжение. Так что это просто ложь», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ, говоря об обвинении в адрес городских властей.

По ее словам, ни одна выплата не может быть выдана раньше указанной в распоряжении даты, а они специально готовятся предварительно, поскольку требуют еще и подготовки отдельных документов, необходимых для осуществления выплат.