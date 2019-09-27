Кабмин ищет магистра с опытом на должность главы "Укравтодора"

Кандидат должен владеть двумя языками – государственным и английским или французским.

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).

Читайте такжеКабмин назначил нового главу НацполицииОб этом говорится в распоряжении правительства от 25 сентября.

Конкурс объявлен сегодня, 27 сентября.

Новому руководителю предлагают оклад в размере 24 тысяч гривень, надбавку за ранг, другие надбавки и доплаты в соответствии с Законом «О государственной службе».

При этом кандидат должен иметь образование со степенью не ниже магистра, иметь опыт работы от 7 лет, стаж работы в госорганах на должностях категорий А или Б или же опыт работы на должностях в сфере дорожного хозяйства, или иметь опыт реформирования и управления изменениями в крупных организациях.

Кроме того, кандидат должен свободно владеть государственным языком, а также одним из официальных языков Совета Европы (английском или французском).

Документы от претендентов на должность главы «Укравтодора» принимаются до 18:00 10 октября 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабмин уволил с должности руководителя «Укравтодора» Славомира Новака, который занимал эту должность 3 года.