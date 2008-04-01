Суд признал незаконным объявление Севастополя ”территорией без НАТО”

Хозяйственный суд Севастополя признал незаконным решение Севастопольского городского совета о провозглашении города „территорией без НАТО” и обязал горсовет отменить свое решение с безотлагательным опубликованием его в газете „Севастопольские известия”.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом суд удовлетворил исковое заявление прокурора города. Ранее прокурор направлял горсовету соответствующий протест, но депутаты отклонили его.

Суд решил полностью удовлетворить административный иск и признал незаконным решение Севастопольского городского совета №3678 от 29 января 2008 года „О провозглашении территории города Севастополя „территорией без НАТО”. Кроме того, суд постановил отменить указанное решение Севастопольского городского совета.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Севастопольском апелляционном хозяйственном суде через суд первой инстанции.

Как сообщал УНИАН, 29 января Севастопольский городской совет объявил город „территорией без НАТО”. В принятом решении отмечалось, что провозглашение города „территорией без НАТО” означает, что горсовет выступает „против присутствия в нашем регионе войск НАТО, инструкторов, инспекторов и других представителей НАТО”. Кроме того, депутаты горсовета не дают „согласия на использование городской инфраструктуры для размещения и обеспечения воинских подразделений НАТО”.

Горсовет тогда обратился к Президенту и Верховной Раде Украины „с требованием прекратить втягивание Украины в НАТО”.