Геращенко рекомендовал журналисту Шарию "готовиться к переезду на ПМЖ в Россию"

Об этом Геращенко написал в своем Facebook.

"По итогам обнародования итогов спецоперации "Разводной ключ", тов Шарию собрать вещи и приготовиться к переезду на ПМЖ в Российскую Федерацию до момента ареста и выдачи Украине (на данный момент экс-журналист находится в Нидерландах - УНИАН) за организацию финансирования международного терроризма", - отметил советник министра.

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По словам Геращенко, "указанная операция была проведена с целью выявить противоправную деятельность украинофобов, террористов и сепаратистов".

Как известно, Шарий ведет видеоблог и пишет статьи, где якобы разоблачает нынешнюю украинскую власть.

Напомним, 16 июля 2013 года в Нидерландах в результате спецоперации местной полиции Шарий был арестован по запросу украинской стороны. Голландские правоохранители получили секретную директиву от МВД Украины, в которой указывалась особая опасность Шария, а сам он был обозначен, как уголовный преступник, который "может быть вооружен".

Журналист провел в тюрьме три дня, после чего суд города Гарлем отказал Украине в его быстрой выдаче.

Было назначено проведение детального изучения уголовных дел Шария с целью определения правомерности предоставления ему убежища в ЕС, так как Украина заявила о полной доказанности его вины в уголовных преступлениях. У журналиста изъяли документы, с него взяли подписку о невыезде.

Однако прокуратура Королевства отошла от процедуры и расследование было проведено в кратчайшие сроки местными спецслужбами. В частности, были изучены документы, предоставленные Шарием миграционным службам Литвы, где он запрашивал убежище, его уголовные дела, видео и аудио материалы, а также все аспекты его деятельности в Украине касательно расследований преступлений, совершаемых отечественным МВД.

23 июля Нидерланды вынесли решение: уголовные дела, возбужденные в Украине против Шария, являются мотивированными и сфальсифицированными. Расследование и суд проведены с множественными грубыми нарушениями, доказательная база "подогнана" под результат – обвинительное заключение.

Журналисту возвращены документы, у правительства Нидерландов к нему "претензий нет", Украина получила окончательный отказ в выдаче Шария и его экстрадиции.