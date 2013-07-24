Нидерланды признали дела против Шария сфальсифицированными - адвокат

Напомним, 16 июля в Нидерландах в результате спецоперации местной полиции Шарий был арестован по запросу украинской стороны. Голландские правоохранители получили секретную директиву от МВД Украины, в которой указывалась особая опасность Шария, а сам он был обозначен, как уголовный преступник, который «может быть вооружен».

Журналист провел в тюрьме три дня, после чего суд города Гарлем отказал Украине в его быстрой выдаче.

Было назначено проведение детального изучения уголовных дел Шария с целью определения правомерности предоставления ему убежища в ЕС, так как Украина заявила о полной доказанности его вины в уголовных преступлениях. У журналиста изъяли документы, с него взяли подписку о невыезде.

Однако прокуратура Королевства отошла от процедуры и расследование было проведено в кратчайшие сроки местными спецслужбами. В частности, были изучены документы, предоставленные Шарием миграционным службам Литвы, где он запрашивал убежище, его уголовные дела, видео и аудио материалы, а также все аспекты его деятельности в Украине касательно расследований преступлений, совершаемых отечественным МВД.

23 июля Нидерланды вынесли решение: уголовные дела, возбужденные в Украине против Шария, являются мотивированными и сфальсифицированными. Расследование и суд проведены с множественными грубыми нарушениями, доказательная база «подогнана» под результат – обвинительное заключение.

Журналисту возвращены документы, у правительства Нидерландов к нему «претензий нет», Украина получила окончательный отказ в выдаче Анатолия Шария и его экстрадиции.

Адвокат Шария, Элвин Боксман заявил: «Украинские власти думали, что в Нидерландах люди, которые, не проведя проверки фактов, изложенных в директивах от Интерпола, выдадут Анатолия украинскому суду.

У нас в стране верховенство права – если бы он был виновен, и вина его на самом деле была доказана, он, в соответствии с соглашениями между нашими странами, был бы экстрадирован. При этом Нидерланды не нарушили бы Женевской Конвенции - к примеру, человек мог предоставить не все, или лживые данные, когда запрашивал убежище.

Однако наши правоохранительные органы изучили документы по его уголовным делам и пришли к выводу, что дела на самом деле сфальсифицированы. Украина от Нидерландов не получит выдачи Анатолия Шария.

При этом, украинский Интерпол не отзывает своего запроса на выдачу, что свидетельствует о том, что власти Украины по-прежнему хотят его заполучить. Наша страна дала свой однозначный ответ – отныне Шарий может не опасаться выдачи».

Анатолий Шарий в свою очередь отметил, что это не оправдательный приговор ему, это очередной обвинительный приговор украинской правоохранительной и судебной системе. «Теперь – от одной из самых уважаемых стран Евросоюза. Я полагаю, украинской власти пора бы разобраться с моими уголовными делами, по-моему, дальше некуда», - заявил журналист.