Янукович предложил объявить Женским днем 27 марта

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня выступил на митинге в Харькове и снова пообещал навести порядок в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на митинге, который собрал, по данным организаторов, от 30 до 40 тысяч человек, лидер Партии регионов выразил свою уверенность в победе на выборах.

В.ЯНУКОВИЧ предложил сделать Женским днем 27 марта и в понедельник подарить женщинам победу Партии регионов.

Руководитель избирательной кампании Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ сказал на митинге, что нынешнюю власть «волнует только, убегать за границу сегодня или в понедельник (27 марта)».

По словам Е.КУШНАРЕВА, его земляки «будут избирать харьковскую власть», а нынешняя власть «должна помнить», что харьковчане выйдут миллионной массой, чтобы защитить свою победу.