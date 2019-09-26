"На *уя такие вопросы тупые?": мэр Днепра объяснил свою нецензурную брань в адрес депутата

Таким образом, по словам Филатова, он старался более доходчиво объяснить депутатам суть.

Городской председатель Днепра Борис Филатов объяснил, почему выругался матом на сессии горсовета, отвечая на вопрос одного из депутатов.

Как сообщает "Страна", мэр Днепра утверждает, что таким образом пытался более доходчиво объяснить депутатам суть.

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"Да, матюкался. Это я так пытался объяснить депутатам, чтобы они не задавали тупых вопросов", - пояснил Филатов свою нецензурную брань.

По словам мэра Днепра, депутаты спрашивали о возможности посмотреть прозрачность продажи коммунальной собственности, хотя сами прекрасно знали, что все эти данные есть в Prozorro.

"Так а на *уя вы тупые вопросы задаете? Они до этого тролили меня своими идиотскими вопросами, падали на пол - говорили, что их кто-то побил. Там есть трое их Самопомощи и один из БПП, которым лень работать, не лень дурака валять", - отметил Филатов.

Как сообщал УНИАН, на сессии горсовета Днепра депутат Александр Куприенко задал вопрос, почему данные о продаже и аренде коммунального имущества не публикуются на сайте горсовета. В ответ мэр города Борис Филатов выругался матом. Видео с нецензурной лексикой мэра было опубликовано на YouTube.