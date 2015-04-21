Регионал Сивкович, который бежал в Россию, попал в серьезное ДТП в Москве - СМИ

Авария произошла в понедельник, 20 апреля, сообщает ТСН.

В машину, в которой находился Сивкович, врезался другой автомобиль. При этом экс-заместитель секретаря СНБО находился на пассажирском сидении.

В результате ДТП Владимир Сивкович получил серьезные травмы. В частности, у него перелом позвонка. Он находится в реанимации в одной из московских больниц.

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Напомним, 55-летний Владимир Сивкович был вице-премьером, отвечающим за силовой блок в правительстве Николая Азарова с 11 марта до 13 октября 2010. Затем занимал должность заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины с октября 2010 до декабря 2013. Он - один из основных подозреваемых в разгоне Майдана 30 ноября 2013 года.