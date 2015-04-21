В МВД заявили, что нашли оригинал фальшивого письма к Игнатенко о неприменении к ней люстрации

Главное следственное управление МВД в ходе следственных действий выявило и изъяло оригинал поддельного письма Министерства юстиции Украины, которое дает индульгенцию заместителю начальника ГУ ДФС Киева от люстрации, сообщается на сайте МВД.

"В ходе следствия установлено, что 13.02.2015 неизвестным лицом было подделано письмо Министерства юстиции Украины № И-2687, адресованное заместителю начальника ГУ ГФС Киева Анне Игнатенко о том, что в отношении нее не применяются санкции, предусмотренные ч. 3 ст. 1 Закона Украины «Об очищении власти»", - сказано в сообщении МВД.

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В Минюсте отрицают, что отправляли это письмо.

"Кроме того, следствием установлено, что Анна Игнатенко, будучи заместителем начальника ГФС г. Киева, использовала свое служебное положение для регистрации в ГФС Киева данного письма Минюста как входящей почты, совершив противоправное деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Украины", - отмечают в МВД.

Следствие устанавливает возможную причастность к этим правонарушениям должностных лиц Министерства Юстиции Украины.

Ранее начальник департамента люстрации Минюста Татьяна Козаченко сообщила, что МВД обыскивает дома и рабочие места сотрудников ее департамента.

Она не исключила, что обыск, который у нее проводит МВД, может быть связан с тем, что в свое время Минюст обнаружил принципиальную позицию по поводу люстрации чиновника ГФС.

Кроме того, Козаченко подчеркнула, что обыски проводятся как на рабочих местах сотрудников департамента, так и в их частных домах. В частности, сказала она, обыск продолжается в ее заместителя. Также, по словам Козаченко, под дверью ее квартиры находятся правоохранители, но пока она их не пускает, поскольку среди них нет лица, которая определением суда уполномочена проводить обыск.

Как отметили в пресс-службе Министерства внутренних дел, обыски у руководства Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции были инициированы из-за обращения главы этого ведомства Павла Петренко по факту подделки документа Минюста относительно нераспространения на одно из должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы (ГУ ДФС) в г. Киеве Закона "Об очищении власти".

Также сообщалось, что Козаченко готовила люстрацию главного следователя МВД, подчиненные которого пришли с обыском.