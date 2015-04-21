Козаченко сообщила, что МВД обыскивает дома и рабочие места сотрудников ее департамента

Об этом Козаченко сказала в комментарии УНИАН.

«Этот обыск связан с действиями Министерства юстиции относительно обнародования информации и применения люстрационных процедур к заместителю начальника Главного управления ГФС в городе Киеве Анны Игнатенко. Именно благодаря действиям Минюста появилась информация, что она не уволена. Мы выяснили в свое время, что якобы было письмо из Минюста, которое давало ей своего рода индульгенцию от люстрации», - сказала Козаченко.

Также она добавила, что ни разу по этому поводу к ней не возникало никаких вопросов от следственных органов: «Прошло уже больше месяца, меня ни разу не вызывали, не опрашивали, не вручали повесток».

Читайте такжеВ МВД озвучили причину обыска у Козаченко - "люстратора" подозревают в подделке документов

«Учитывая новую волну люстрационных действий, и тот порядок, как это происходит (следственные действия по отношению к департаменту Минюста - УНИАН), у меня нет иного предположения, как то, что это либо давление, либо пытаются добраться до документов департамента, чтобы увидеть, что у него есть в производстве”.

Также Козаченко добавила, что обыск проводит Главное следственное управление МВД в городе Киеве.

Кроме того, Козаченко подчеркнула, что обыски проводятся как на рабочих местах сотрудников департамента, так и в их частных домах. В частности, сказала она, обыск продолжается у ее заместителя. Также, по словам Козаченко, под дверью ее квартиры находятся правоохранители, но пока она их не пускает, поскольку среди них нет лица, которое определением суда уполномочено проводить обыск.