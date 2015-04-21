Козаченко готовила люстрацию главного следователя МВД, подчиненные которого пришли с обыском

Об этом написал в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гнап.

"Кажется, становится понятно, кто инициировал обыски в люстрационном комитете.

Видите этого мужчину? Это Виталий Сакал - начальник Главного следственного Управления МВД. Он работает в руководстве Министерства еще со времен Януковича-Захарченко.

Ценный кадр, ведь его, несмотря на закон о люстрации, почему-то не хочет увольнять господин Аваков", - написал он.

"Вчера, как выяснилось, Окружной админсуд Киева принял к рассмотрению иск департамента люстрации об увольнении Сакала с должности. Иск готовила Татьяна Козаченко. Сегодня утром подчиненные Сакала пришли к ней домой. Совпадение? Не думаю", - добавил Гнап.

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Как известно, утром во вторник к Козаченко домой, а также в кабинет к ней и ее заместителя пришли представители Главного следственного управления МВД проводить обыск.

Козаченко заявила, что обыск, который у нее проводят представители МВД, связан с тем, что в свое время Минюст обнаружил принципиальную позицию по поводу люстрации чиновника Государственной фискальной службы.

Как отметили в пресс-службе Министерства внутренних дел, обыски у руководства Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции проводятся по обращению главы этого ведомства Павла Петренко по факту подделки документа Минюста относительно нераспространения на одного из должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы (ГУ ГФС) в г. Киеве Закона "Об очищении власти".