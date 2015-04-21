В МВД озвучили причину обыска у Козаченко - "люстратора" подозревают в подделке документов

Главное следственное управление МВД по обращению Министра юстиции Павла Петренко открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением).

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Во время досудебного расследования установлено, что 13 февраля этого года неизвестный подделал письмо Министерства юстиции Украины, адресованное заместителю начальника ГУ ГФС в г. Киеве, о том, что в отношении этого должностного лица не применяются запреты, предусмотренные ч. 3 ст. 1 Закона Украины «Об очищении власти»», - говорится в сообщении.

Таким образом, во вторник, 21 апреля, на основании постановлений Печерского суда Киева проводится ряд обысков у лиц, которые могут быть причастны к подделке письма.

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«В частности, обыски проводятся следственным подразделением МВД по месту жительства руководства Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины, а также по месту жительства бывшего заместителя начальника Главного управления ГФС в г. Киеве и в помещении этого учреждения», - сообщают в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что к главе департамента по люстрации Министерства юстиции Украины Татьяны Козаченко пришли с обыском. Его пытается провести следователь Главного управления МВД Свириденко по решению суда.

В свою очередь, журналист Денис Бигус сообщил, что Козаченко не подделывала письмо к ГФС, а наоборот - разоблачила эту аферу.