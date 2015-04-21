Решение о запрете въезда на родину Мустафе Джемилеву принимала ФСБ (документ)

Решение принимала ФСБ, сообщил представитель интересов Джемилева, адвокат Марк Фейгин, опубликовавший соответствующий документ, подписанный и.о. Главного следственного управления Следственного комитета РФ на оккупированном полуострове.

Читайте такжеСовбез ООН пригласил Джемилева обсудить ситуацию в оккупированном КрымуРанее в Федеральной миграционной службе России заявили, что не обладают информацией об инициаторе ограничения на въезд, но предполагают, что это "органы, отвечающие за безопасность на территории государства".

Джемилева впервые не пустили в Крым оккупационные власти в мае 2014 года.