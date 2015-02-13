Басманный суд Москвы отказал Мустафе Джемилеву во въезде в Крым

Как сообщает Крым. Реалии со ссылкой на ТАСС, суд отказался приостановить решение о запрете Федеральной миграционной службы на въезд в Россию Мустафе Джемилеву. Как отмечается в определении суда, «исполнение данного решения Федеральной миграционной службы не затруднит исполнение решения суда».

Суд отказал защите и в истребовании из миграционной службы самого постановления Федеральной миграционной службы о запрете въезда Джемилева на территорию России.

«Такое решение суд мотивировал пояснениями представителей ФМС, заявивших в суде, что ведомство не выносило данного постановления и не располагает им. Кроме того, ответчики уточнили, что подобные решения не входят в компетенцию Федеральной миграционной службы, так как принимаются в целях обеспечения безопасности или общественного порядка», – говорится в сообщении.

Читайте такжеДжемилев подал на Россию иск в ЕСПЧ

«Мы не располагаем информацией об инициаторе ограничения на въезд, но предполагаем, что это органы, отвечающие за безопасность на территории государства», – заявили представители миграционной службы.

Первое заседание по иску лидера крымских татар Мустафы Джемилева к ФМС России по оспариванию решения о запрете на въезд в Крым должно было состояться в Москве 22 января, однако в связи с болезнью судьи слушание дела было перенесено на 12 февраля.

Сам Мустафа Джемилев не верит, что выиграет суд, однако убежден, что даже проигранное дело поможет ему в борьбе за возвращение в Крым.

Джемилеву предъявили запрет на въезд на аннексированный Россией полуостров в мае 2014 года.