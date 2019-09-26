Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев на Донбасс

Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев и контроле участка украино-российской границы при условии согласия сторон.

Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинским журналистам, передает "РБК Украина".

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Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев и контроле участка украино-российской границы при условии согласия сторон.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон", - сказал Лукашенко.

По словам главы республики, Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь «радикально» усилила пограничный контроль с Украиной из-за «потока оружия».