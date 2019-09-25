Появилось первое фото Зеленского вместе с Трампом
16:05, 25 сентября 2019Политика
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Зеленский опубликовал снимок на своей официальной странице в Twitter. На нем запечатлены он с супругой Еленой, а также Дональд и Мелания Трамп.
Зеленский опубликовал снимок на своей официальной странице в Twitter / Twitter Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский показал первое совместное фото с президентом США Дональдом Трампом. Оно было сделано 24 сентября во время Официального приема американского лидера и первой леди США.
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Зеленский опубликовал снимок на своей официальной странице в Twitter. На нем запечатлены он с супругой Еленой, а также Дональд и Мелания Трамп.
"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланией Трамп на Официальном приеме от президента США и первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме!" – подписал снимок президент.
Как сообщал УНИАН, Зеленский сегодня выступает на заседании Генассамблеи ООН.
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