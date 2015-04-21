Патриарх Филарет в Брюсселе призвал не допустить начала Третьей мировой

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Речь идет не о локальной войне на востоке Украины, а речь идет о начале возможной Третьей мировой войны. И конфликт в Украине превратится в нее, если мы не остановим агрессора в начале его пути», - заявил патриарх Филарет во время выступления в Европарламенте перед членами Комитета иностранных дел и представителями группы по связям с Украиной.

По мнению предстоятеля УПЦ КП, способ остановить Россию сейчас - это продолжение введенных против нее экономических санкций. Но, по мнению патриарха, именно ЕС, а не ООН поможет Украине закрыть украинско-российскую границу.

Читайте такжеУкраина должна победить без развязывания Третьей мировой - Бессмертный«Помогите нам закрыть границы, а дальше уже украинцы сами на своей территории наведут порядок. Вы знаете, существует это Минское соглашение. Оно подписана, но не выполняется. А почему? Потому что границы открыты, и Россия постоянно пополняет оружием Донбасс, сепаратистские силы. Если мы сосредоточим совместные усилия на этом участке, то сможем пресечь действия агрессора на будущее», - заявил он.

В Брюсселе предстоятель УПЦ КП также имел встречу с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, еврокомиссаром по вопросам расширения Йоганнесом Ганом и председателем Европейского совета Дональдом Туском. Ожидается, что патриарх Филарет встретится также с президентом Европарламента Мартином Шульцем и заместителем генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу.

В России заявление украинского патриарха пока не комментировали.