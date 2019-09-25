Зеленский осадил российских пропагандистов, отвечая на вопрос о разговоре с Трампом (видео)

Президент заявил, что никто не может оказывать на него давление.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США, где проходит 74 сессия Генассамблеи ООН, дал комментарий российским пропагандистам.

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В кулуарах ООН он ответил на вопрос пропагандистов каналов "Россия" и "Первого канала" о разговоре с американским лидером.

"На меня никто не может давить, потому что я - президент независимой страны. На меня давить может только один человек – мой сын, которому шесть лет", - сказал Зеленский.

Один из кремлевских рупоров спросил у украинского президента, собирается ли он просить что-то у Трампа во время встречи.

"Мы можем говорить о поддержке. А просить – это точно не про Украину. Украина – новая, сильная страна, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь", - подытожил он.

Зеленский росСМИ:

Если про просить - это точно не про Украину, Украина новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь. pic.twitter.com/inCQ3yb9Ej — Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) 25 сентября 2019 г.

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки объявили о запуске процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора.