Одной рукой голосует, а другая под столом: журналисты разоблачили амурного депутата от ОПЗЖ (видео)

Журналисты программы зафиксировали, что депутат Александр Пономарев переписывается сразу с тремя девушками.

Журналисты поймали депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы За жизнь» Александра Пономарева на интим-переписке во время парламентского заседания.

Об этом говорится в программе «Гроші».

Журналисты программы за неделю работы в Раде засняли на камеру переписки депутата сразу с тремя девушками.

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Первая девушка – София – посвящала депутату свои стихи: «Как сильно радуюсь нашему дню, дышу тобой, живу и дорожу». Но о «добром утре» депутата заботилась также и Ксения, к которой он собрался в Днепр. Кроме этого, нежные и теплые отношения у депутата со Светланой, которая, согласно переписке, очень волнуется, чтобы его в Раде не оскорбляли.

Как выяснили журналисты, согласно закону, если депутат живет с хотя бы одной женщиной – он обязан декларировать свои отношения. Но, согласно декларации Пономарева, он живет сам.

Журналисты зафиксировали также контроль расходов депутата, который он ведет с помощью специального приложения на мобильном телефоне. Оказалось, что Пономарев за последнее время потратил примерно 5,5 миллиона гривень, из которых 1,250 млн - на работу, 1,1 млн – на дом и значительную сумму сам на трех вышеуказанных девушек.

Напомним, Александр Пономарев был депутатом ВРУ 7-го и 8-го созывов. В 2014-м избирался в том же 78-м округе как самовыдвиженец. Входил в депутатскую группу "Воля народа".

Как сообщал УНИАН, ранее нардепа от "Слуги народа" Елену Криворучкину поймали на интимной переписке в Раде, она написала абоненту "Любимый" "Хочу с тобой заниматься любовью день и ночь".