Еще одного нардепа застукали на интимной переписке в Раде: "Хочу с тобой заниматься любовью день и ночь"

В сессионном зале парламента депутат от "Слуги народа" попалась на любовной переписке.

Сегодня, 3 сентября, Верховная Рада приняла решение об отмене неприкосновенности для народных депутатов. У некоторых депутатов такое решение, судя по всему, пробудило романтичные мысли.

Так, как только решение было принято, Елена Криворучкина ("Слуга народа"), которая прошла в парламент по мажоритарному округу в Кривом Роге, решила об этом сообщить абоненту "Любимый". Романтическую переписку запечатлели фотокорреспонденты "Страны".

Во время заседания Елене пришли сообщения в мессенджере Telegram. Тот, кто подписан нежно "Любимый" писал Криворучкиной транслитом.

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Любимый: - Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.

Криворучкина: - Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

Любимый: - Кнопочка любит я знаю. А ты не знаю.

Криворучкина: - Знаешь, знаешь.

Любимый: - Лен, ты где?

Криворучкина: - Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.

На этом моменте Елена перевернула свой телефон.

Отметим, Елена Криворучкина баллотировалась по 32 округу в Кривом Роге. Она эколог, экономист и активный участник предвыборной кампании президента Зеленского. В 1995 году Елена стала ассистентом в Криворожском экономическом институте и прошла путь до доцента Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня отменила депутатскую неприкосновенность.