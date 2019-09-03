Еще одного нардепа застукали на интимной переписке в Раде: "Хочу с тобой заниматься любовью день и ночь"
Сегодня, 3 сентября, Верховная Рада приняла решение об отмене неприкосновенности для народных депутатов. У некоторых депутатов такое решение, судя по всему, пробудило романтичные мысли.
Так, как только решение было принято, Елена Криворучкина ("Слуга народа"), которая прошла в парламент по мажоритарному округу в Кривом Роге, решила об этом сообщить абоненту "Любимый". Романтическую переписку запечатлели фотокорреспонденты "Страны".
Во время заседания Елене пришли сообщения в мессенджере Telegram. Тот, кто подписан нежно "Любимый" писал Криворучкиной транслитом.
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Любимый: - Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.
Криворучкина: - Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.
Любимый: - Кнопочка любит я знаю. А ты не знаю.
Криворучкина: - Знаешь, знаешь.
Любимый: - Лен, ты где?
Криворучкина: - Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.
На этом моменте Елена перевернула свой телефон.
Отметим, Елена Криворучкина баллотировалась по 32 округу в Кривом Роге. Она эколог, экономист и активный участник предвыборной кампании президента Зеленского. В 1995 году Елена стала ассистентом в Криворожском экономическом институте и прошла путь до доцента Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня отменила депутатскую неприкосновенность.