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Зеленский прибыл в США на сессию Генассамблеи ООН

01:41, 24 сентября 2019
Политика
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Зеленский прилетел в США / facebook.com/president.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Кроме выступления на ГА ООН Зеленский примет участие «в саммите по целям устойчивого развития».

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Также президент проведет ряд двусторонних встреч, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

«Кроме того, в рамках визита президент Украины встретится с лидерами украинской общины США, а также с представителями американских деловых кругов», — говорится в сообщении.

Напомним, Трамп и Зеленский встретятся 25 сентября, это будет их первая встреча.

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Теги: #Трамп#США#Владимир Зеленский