Зеленский прибыл в США на сессию Генассамблеи ООН
01:41, 24 сентября 2019Политика
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Зеленский проведет ряд двусторонних встреч, в частности с президентом США Дональдом Трампом.
Зеленский прилетел в США / facebook.com/president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Кроме выступления на ГА ООН Зеленский примет участие «в саммите по целям устойчивого развития».
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Также президент проведет ряд двусторонних встреч, в частности с президентом США Дональдом Трампом.
«Кроме того, в рамках визита президент Украины встретится с лидерами украинской общины США, а также с представителями американских деловых кругов», — говорится в сообщении.
Напомним, Трамп и Зеленский встретятся 25 сентября, это будет их первая встреча.
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