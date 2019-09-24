Зеленский прибыл в США на сессию Генассамблеи ООН

Зеленский проведет ряд двусторонних встреч, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Кроме выступления на ГА ООН Зеленский примет участие «в саммите по целям устойчивого развития».

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Также президент проведет ряд двусторонних встреч, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

«Кроме того, в рамках визита президент Украины встретится с лидерами украинской общины США, а также с представителями американских деловых кругов», — говорится в сообщении.

Напомним, Трамп и Зеленский встретятся 25 сентября, это будет их первая встреча.