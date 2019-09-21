В Белом доме подтвердили, что встреча Зеленского и Трампа состоится 25 сентября

23-26 сентября президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

Об этом сообщил представитель Белого дома, сообщает Радио Свобода.

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Ожидается, что Зеленский и Трамп обсудят, в частности, процесс урегулирования войны на Донбассе, а также сотрудничество Украины и США в сферах энергетики и торговли. Кроме того, темой переговоров может стать озабоченность Вашингтона попытками Китая «завладеть интеллектуальной собственностью Украины», отметили в Белом доме без уточнения деталей.

В Белом доме также анонсировали, что Трамп «призовет все стороны выполнять свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями.

Как сообщал УНИАН, 23-26 сентября Зеленский осуществит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития. Также в Нью-Йорке глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других стран.

19 сентября издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщило, что встреча Зеленского и Трампа состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН.