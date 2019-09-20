Пристайко заверил, что в «формуле Штайнмайера» нет ни слова об амнистии боевиков

Пристайко отметил, что этот план касается исключительно проведения выборов на оккупированной территории Донбасса.

В так называемой «формуле Штайнмайера» по Донбассу нет ни слова об амнистии боевиков «ДНР» и «ЛНР».

Об этом в интервью hromadske заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Нет ни одного слова об амнистии, ничего. Только соотношение между проведением выборов (в оккупированном Донбассе — ред.) и временным применением закона об особом статусе и постоянным применением закона об особом статусе», — сказал он.

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Пристайко отметил, что этот план касается исключительно проведения выборов на оккупированной территории Донбасса. Он добавил, что несмотря на то, что уже неоднократно раскрывал пункты этой формулы, ее «очень широко интерпретируют».

«Похоже, что все 46 млн (украинцев — ред.) знают, что написано в этой формуле», — сказал министр.

Недавно Пристайко заявил, что Украина согласна на «формулу Штайнмайера», но при выполнении ряда условий.

А 19 сентября под Офисом президента устроили митинг против «формулы Штайнмайера», в том числе и против амнистии боевиков.